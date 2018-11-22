В данный момент максимальный срок получения загранпаспорта четыре месяца. На изменении срока настаивает Министерство внутренних дел России на основании принятых в феврале этого года поправок в закон "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию".
Уточняется, что речь идёт о сокращении срока оформления документа по месту фактического пребывания гражданина. Если запрос будет подан по месту регистрации, то максимально допустимый срок — один месяц. Добавим, что в экстренных случаях оформление загранпаспорта может занять три дня, поводом для этого могут послужить тяжкое заболевание, необходимое лечение и смерть родственника.
Разработка проекта по инициативе правительства началась ещё в прошлом году. Целью стоит уменьшение временных издержек гражданами и повышения удобства государственных услуг по получению загранпаспорта.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Совете Федерации РФ одобрили возможность выдачи россиянам вторых загранпаспортов. Эта возможность доступна только для тех граждан, чьи профессиональные обязанности подразумевают частые и регулярные выезды за пределы страны (не режа раза в месяц). Также наш портал сообщал о том, что пошлины на получение загранпаспорта и водительских прав станут дороже в полтора раза.
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