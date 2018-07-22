Россия готова зайти "максимально далеко" в диалоге с Японией

Россия может предложить Японии несколько вариантов отмены визы. Об этом стало известно от российского дипломата в Токио Михаила Галузина.



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Он подчеркнул, что Москва хочет дать возможность японским ученым, предпринимателям, студентам и всем гражданам с максимальным комфортом приезжать на территорию России. "Здесь мы готовы идти настолько далеко, насколько готова идти японская сторона", — отметил посол.

У РФ уже есть ряд предложений, которые она готовы обсудить с Токио. Многое, заверил Галузин, сейчас зависит именно от японских коллег. Москва хочет предложить безвизовый въезд на короткий период, а для туристов — 30 или более дней.

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