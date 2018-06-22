Рейтинг Путина сравнялся с рейтингом Горбачева в 1989 году

Рейтинг президента России Владимира Путина упал и приблизился к рейтингу Горбачева в 1989 году. Однако эти оценки "грех сравнивать", считает политолог Вячеслав Смирнов, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру".



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"Горбачев разбазаривал Россию, а Путин, по крайней мере, вернул Крым и Севастополь и, возможно, в будущем еще половину Украины добавит. Поэтому нельзя такие сравнения строить", — пояснил эксперт специально для "Правды.Ру".

Продолжая мысль, Вячеслав Смирнов отметил для "Правды.Ру", что государству предстоят реформы, связанные с повышением уровня жизни, а реформы Горбачева были связаны с демократизацией, соответственно, с понижением этого уровня.

"Нам предстоит принять сложное решение по поводу изменения пенсионного возраста. Кроме того, подорожание бензина сказалось на рейтинге правительства, это было ожидаемо. Но если мы посмотрим не на то, что будет завтра, а на то, что будет через десять лет, на то, что оговорено майским указом, мы поймем — это большие и очень серьезные цели", — подчеркнул политолог в интервью "Правде.Ру".

Он также отметил, что с таким же успехом можно было сравнить рейтинг президента с рейтингом Петра Первого. "За этими цифрами стоят разные действия и разная социология, потому что как при Горбачеве делалась социология мы тоже знаем", — заключил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Ранее "Правда.Ру" писала, что пенсионная реформа власти низвела рейтинг Путина до уровня Горбачева. Российские социологи выяснили, что любовь граждан к президенту "упала" на восемь процентов (с 62 до 54 процентов). Это вызвало аналогию с ситуацией 1989 года, когда рейтинг Горбачева был равен 52 процента.

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