Путин рассказал, почему не поддержал ГКЧП

Владимир Путин рассказал, почему во время августовского путча выбрал команду Собчака. Глава РФ поделился воспоминаниями о тех событий с создателями ленты "Дело Собчака", показанной на Каннском фестивале.
Во время событий 1991 года Путин был в команде главы Ленинграда, который принял сторону действующей власти. В то же время силовики примкнули к бунтовщикам. Стоит отметить, что в тот период глава РФ был офицером КГБ. "Я не мог быть там и там одновременно", — поделился Путин.
Объясняя свой выбор, лидер страны сказал, что не хотел "метаться туда-сюда" и при содействии Собчака председатель КГБ СССР Владимир Крючков подписал прошение об отставке Путина.
Премьера ленты запланирована на 12 июня. Работа над "Делом Собчака" стартовала в начале лета 2017, в основу картины легла беседа с Ксенией Собчак, а также воспоминания Дмитрия Медведева, Виктора Золотова, Алексея Кудрина, Анатолия Чубайса и других.
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