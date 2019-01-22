Госдума приняла законопроект о проверке зарубежных счетов чиновников

Президентский законопроект, позволяющий проверять сведения о наличии у российских чиновников сбережений и вкладов в зарубежных банках, был принят депутатами Госдумы во втором чтении сегодня, 22 января.
Согласно тексту документа, Генеральная прокуратура РФ получает право запросить у Центробанка сведения о наличии у чиновников открытых вкладов и переведенных на хранение ценностей в иностранных банках, расположенных за границами Российской Федерации. Для уточнения этой информации Центральный банк РФ должен обратиться в центральный банк или надзорный орган иностранного государства.
Подобный закон, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, позволит наладить взаимодействие между Генпрокуратурой и Центробанком и усилить контроль за использованием российскими государственными служащими иностранных финансовых инструментов.
Напомним, права открывать счета в иностранных банках по закону лишены депутаты, главы муниципальных и городских округов, а также руководители Центрального банка.
Ранее "Правда.Ру" публиковала высказывание генерального прокурора РФ о масштабах коррупции в чиновничьей России.
Читайте также: "Так живут бедняки": чиновники назвали свои зарплаты маленькими
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.