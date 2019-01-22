Госдума приняла законопроект о проверке зарубежных счетов чиновников

Президентский законопроект, позволяющий проверять сведения о наличии у российских чиновников сбережений и вкладов в зарубежных банках, был принят депутатами Госдумы во втором чтении сегодня, 22 января.

Согласно тексту документа, Генеральная прокуратура РФ получает право запросить у Центробанка сведения о наличии у чиновников открытых вкладов и переведенных на хранение ценностей в иностранных банках, расположенных за границами Российской Федерации. Для уточнения этой информации Центральный банк РФ должен обратиться в центральный банк или надзорный орган иностранного государства.

Подобный закон, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, позволит наладить взаимодействие между Генпрокуратурой и Центробанком и усилить контроль за использованием российскими государственными служащими иностранных финансовых инструментов.

Напомним, права открывать счета в иностранных банках по закону лишены депутаты, главы муниципальных и городских округов, а также руководители Центрального банка.

Ранее "Правда.Ру" публиковала высказывание генерального прокурора РФ о масштабах коррупции в чиновничьей России.

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