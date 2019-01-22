Депутат Госдумы предложил объявить праздником день капитуляции Японии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат от ЛДПР Александр Шерин внес на рассмотрение парламента законопроект об установлении в России нового праздничного дня. Политик предлагает ежегодно 2 сентября отмечать годовщину капитуляции милитаристской Японии. Свое предложение парламентарий озвучил 22 января на пленарном заседании Госдумы.
Напомним, что 22 января в Москве состоится очередная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В числе тем, которые намечены к обсуждению в ходе встречи — проблема мирного договора между странами. В качестве условия подписания договора Япония выдвигает передачу ей южных Курильких островов, которые Россия считает своей суверенной территорией.
Акт о капитуляции представители правительства Японии подписали на борту американского корабля 2 сентября 1945 года. Этот день считается датой окончания Второй мировой войны. Подписание капитуляции означало признание решений Потсдамской конференции, согласно которым острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи стали советской территорией.
Напомним, что Синдзо Абэ поклялся на могиле своего отца вернуть южные Курильские острова Японии.
Источник фото: flikr.com
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