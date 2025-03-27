Смену в регионы: путь Песлера на пост губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о предоставлении времени для подготовки к управлению регионом.
В ходе встречи с Путиным 26 марта 2025 года Паслер выразил надежду на получение двух-трех месяцев на подготовку к выполнению своих обязанностей, сообщили представители пресс-службы Кремля. Пишет об этом издание tagilcity.ru.
Паслер, ссылаясь на необходимость адекватной подготовки, выразил своё желание иметь достаточно времени для того, чтобы успешно встретить новые вызовы и возможности, возникающие в связи с его новым постом. Путину было представлено понимание того, что эффективное управление требует подготовки, и Паслер надеялся на понимание и поддержку со стороны главы государства.
Дени́с Влади́мирович Па́слер — российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области с 26 марта 2025.
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