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Смену в регионы: путь Песлера на пост губернатора Свердловской области

0:55
Политика

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о предоставлении времени для подготовки к управлению регионом.

Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия

В ходе встречи с Путиным 26 марта 2025 года Паслер выразил надежду на получение двух-трех месяцев на подготовку к выполнению своих обязанностей, сообщили представители пресс-службы Кремля. Пишет об этом издание tagilcity.ru.

Паслер, ссылаясь на необходимость адекватной подготовки, выразил своё желание иметь достаточно времени для того, чтобы успешно встретить новые вызовы и возможности, возникающие в связи с его новым постом. Путину было представлено понимание того, что эффективное управление требует подготовки, и Паслер надеялся на понимание и поддержку со стороны главы государства.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Па́слер — российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области с 26 марта 2025.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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