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В сети на фоне согласия Украины на перемирие напомнили условия Путина: вывод ВСУ из новых регионов

2:40
Политика

В сети активно обсуждается согласие Украины установить заключить как минимум 30-дневное перемирие, которое в дальнейшем может быть продлено. В России скептически относятся к таким мирным инициативам США: Москву уже обманули с Минскими соглашениями, сорваны Стамбульские. На этом фоне в Telegram-каналах активно распространяется заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал во время выступления в МИД РФ в июне 2024 года.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Какое условие обозначил Путин для прекращения огня и начала переговоров?

Pravda.Ru приводит полную цитату российского президента:

"Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — при чем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО — с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", — указал глава государства.

Как российское военное сообщество отреагировало на согласие Киева на 30-дневное прекращение огня?

По словам депутата Госдумы Виктора Соболева, Россия не пойдёт на перемирие с Украиной. Он отметил, что за 30 дней перемирий США перевооружат Украину и начнут войну "по новой".

Аналогичного мнения придерживаются авторы Telegram-канала "Военный осведомитель":

"Следует понимать, что за 30 дней перемирия Украина сможет получить долгожданную передышку и пополнить свою армию людьми, техникой и вооружением. Учитывая согласие со стороны США на возобновление военной помощи Украине после сегодняшних переговоров, проблем с этим уже не будет", — пишут они.

Военкор Александр Коц в свою очередь выразил мнение, что Киев всегда идёт на перемирие, когда на украинском фронте отсутствуют "перемоги".

"Удивительное постоянство Киева. При любой власти. Иловайский котел — мы готовы к переговорам. Нам нужен мир. Дебальцевский котел — пора заключать соглашение, хватит воевать. Войска под Киевом — Стамбул ведь не худший вариант. Крах на Курском фронте — мы готовы к перемирию на 30 дней. Мяч на стороне России", — отметил он.

 

 

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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