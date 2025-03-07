В Саудовской Аравии 11 марта состоятся переговоры делегаций США и Украины

США и Украина проведут переговоры 11 марта в Саудовской Аравии

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Американская делегация встретится с украинцами в Эр-Рияде.

Фото: commons.wikimedia.org by JøMa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид украины

Делегация Соединенных Штатов Америки планирует посетить Саудовскую Аравию для встречи с представителями Украины.

От Киева в Эр-Рияд поедет глава ОП Андрей Ермак, от Америки глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолц.

По информации, советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и глава офиса Зеленского Андрей Ермак договорились о проведении встречи вчера.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон ведет переговоры с правительством Украины по поводу места, времени и состава участников предстоящей встречи в Саудовской Аравии.

Последние месяцы отношения между странами дали трещину. Это, к примеру, проявилось во время визита Владимира Зеленского в США, когда он поссорился с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.

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