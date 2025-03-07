Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смородина на грани: почему ваши усилия не приносят плодов?
Экстремальная экскурсия: Индийские туристы провалились под лед в Баварии
"Рыбарь": ВСУ могут готовиться к операции в Крыму, несмотря на ее бесперспективность
Забудьте о Швейцарии: Кавказ готовит революцию в медицинском туризме
Пивной алкоголизм: Врач назвал тревожные признаки, которые нельзя игнорировать
Гарантированное разорение: машины, которые обесцениваются катастрофически быстро
Каких животных люди боятся больше всего? Итоги исследования шокируют
Грецкий орех в саду — и вам, и вашим правнукам на радость
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Трамп заявил, что Россия и Украина придут к мирному соглашению из-за отсутствия альтернатив

Трамп: Мирное соглашение между Россией и Украиной неизбежно
Политика

Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение, поскольку "у нее нет выбора".

В январе на совещании с членами Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должен стать долгосрочный мир, а не краткое перемирие.

Днем 6 марта издание Asia Times сообщило, что решения Трампа приостановить военную помощь Киеву и прекратить предоставлять разведданные угрожают выживанию Украины.

Ранее Вашингтон потребовал от украинских властей согласия на быстрое прекращение огня. Это одно из главных условий сделки по поставкам редкоземельных металлов.

Специальная военная операция началась по приказу президента Путина с 24 февраля 2022 года и продолжается п сей день.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Экономика и бизнес
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе Аудио 
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Мир. Новости мира
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине Аудио 
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Красота и стиль
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Хрущёв дал добро. Ил-18 взлетел и стал бортом номер один — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Последние материалы
"Рыбарь": ВСУ могут готовиться к операции в Крыму, несмотря на ее бесперспективность
Забудьте о Швейцарии: Кавказ готовит революцию в медицинском туризме
Пивной алкоголизм: Врач назвал тревожные признаки, которые нельзя игнорировать
Гарантированное разорение: машины, которые обесцениваются катастрофически быстро
Каких животных люди боятся больше всего? Итоги исследования шокируют
Грецкий орех в саду — и вам, и вашим правнукам на радость
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
На Луну за 3 дня, на Марс за годы: когда наступит эра быстрого космоса
Смертельная встреча с крокодилом: В Индонезии нашли останки пропавшей женщины
Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.