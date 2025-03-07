Трамп заявил, что Россия и Украина придут к мирному соглашению из-за отсутствия альтернатив

Трамп: Мирное соглашение между Россией и Украиной неизбежно

Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение, поскольку "у нее нет выбора".

В январе на совещании с членами Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должен стать долгосрочный мир, а не краткое перемирие.

Днем 6 марта издание Asia Times сообщило, что решения Трампа приостановить военную помощь Киеву и прекратить предоставлять разведданные угрожают выживанию Украины.

Ранее Вашингтон потребовал от украинских властей согласия на быстрое прекращение огня. Это одно из главных условий сделки по поставкам редкоземельных металлов.

Специальная военная операция началась по приказу президента Путина с 24 февраля 2022 года и продолжается п сей день.

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