Нефтяной разрыв: Чехия прекратила импорт российской нефти по трубопроводу Дружба

Поставки российской нефти в Чехию прекращены из-за проблем с оплатой

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Поставки российской нефти в Чешскую Республику по трубопроводу "Дружба" были приостановлены из-за проблем с проведением платежей, возникших в результате действия западных санкций.

Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтяная вышка

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника, знакомых с ситуацией.

"Причиной приостановки поставок стали проблемы с оплатой между польским владельцем чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и российскими поставщиками нефти", сообщил один из собеседников Reuters.

Источник уточнил, что в связи с возникшими трудностями российская сторона приняла решение отменить заявки чешских импортеров на поставки нефти в марте текущего года.

Компания "Транснефть", являющаяся оператором системы нефтепроводов Российской Федерации, и польский концерн Orlen воздержались от комментариев относительно вышеуказанной причины приостановки транзита нефти.

Отмечается, что через "Дружбу" Чехия получала 58% от общего объема импортируемой нефти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.