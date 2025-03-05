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Нефтяной разрыв: Чехия прекратила импорт российской нефти по трубопроводу Дружба

Поставки российской нефти в Чехию прекращены из-за проблем с оплатой
1:07
Политика

Поставки российской нефти в Чешскую Республику по трубопроводу "Дружба" были приостановлены из-за проблем с проведением платежей, возникших в результате действия западных санкций.

Нефтяная вышка
Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтяная вышка

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника, знакомых с ситуацией.

"Причиной приостановки поставок стали проблемы с оплатой между польским владельцем чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и российскими поставщиками нефти", сообщил один из собеседников Reuters.

Источник уточнил, что в связи с возникшими трудностями российская сторона приняла решение отменить заявки чешских импортеров на поставки нефти в марте текущего года.

Компания "Транснефть", являющаяся оператором системы нефтепроводов Российской Федерации, и польский концерн Orlen воздержались от комментариев относительно вышеуказанной причины приостановки транзита нефти.

Отмечается, что через "Дружбу" Чехия получала 58% от общего объема импортируемой нефти.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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