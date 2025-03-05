Нефтяной разрыв: Чехия прекратила импорт российской нефти по трубопроводу Дружба

Поставки российской нефти в Чешскую Республику по трубопроводу "Дружба" были приостановлены из-за проблем с проведением платежей, возникших в результате действия западных санкций.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника, знакомых с ситуацией.
"Причиной приостановки поставок стали проблемы с оплатой между польским владельцем чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и российскими поставщиками нефти", сообщил один из собеседников Reuters.
Источник уточнил, что в связи с возникшими трудностями российская сторона приняла решение отменить заявки чешских импортеров на поставки нефти в марте текущего года.
Компания "Транснефть", являющаяся оператором системы нефтепроводов Российской Федерации, и польский концерн Orlen воздержались от комментариев относительно вышеуказанной причины приостановки транзита нефти.
Отмечается, что через "Дружбу" Чехия получала 58% от общего объема импортируемой нефти.
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