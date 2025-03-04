Милей удалил совместные фото с Зеленским из соцсетей

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с главой Украины Владимиром Зеленским из своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.
Согласно информации, предоставленной Рожиным, данный шаг был предпринят Милеем в пятницу, 28 февраля, вскоре после сообщений о напряженной обстановке и перепалке между Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Сам Милей воздержался от каких-либо комментариев относительно удаления фотографий с украинским лидером.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет без готовности к обсуждению перспектив мирного урегулирования конфликта.
По словам Вэнса, украинская делегация предприняла попытку продолжить переговоры с Дональдом Трампом после произошедшей ссоры с первыми лицами американской администрации, однако получила отказ.
Данные события могут свидетельствовать о пересмотре политического курса Аргентины по отношению к Украине и о стремлении дистанцироваться от украинского конфликта, особенно в свете ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.
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