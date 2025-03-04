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Милей удалил совместные фото с Зеленским из соцсетей

Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским
1:21
Политика

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с главой Украины Владимиром Зеленским из своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Согласно информации, предоставленной Рожиным, данный шаг был предпринят Милеем в пятницу, 28 февраля, вскоре после сообщений о напряженной обстановке и перепалке между Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Сам Милей воздержался от каких-либо комментариев относительно удаления фотографий с украинским лидером.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет без готовности к обсуждению перспектив мирного урегулирования конфликта.

По словам Вэнса, украинская делегация предприняла попытку продолжить переговоры с Дональдом Трампом после произошедшей ссоры с первыми лицами американской администрации, однако получила отказ.

Данные события могут свидетельствовать о пересмотре политического курса Аргентины по отношению к Украине и о стремлении дистанцироваться от украинского конфликта, особенно в свете ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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