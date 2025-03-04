Инвестор Сакс заявил, что Украина теряет сотни тысяч солдат в конфликте с РФ.
Миллиардер Дэвид Сакс, представитель администрации Соединенных Штатов Америки, заявил, что Украина проигрывает в конфликте и несет потери в сотни тысяч человек.
В своем заявлении Дэвид Сакс также отметил нежелание президента Украины Владимира Зеленского заключать мирное соглашение.
Дэвид Сакс и ранее критиковал политику украинского президента и заявлял о проигрыше Украины в конфликте.
Роберт Кеннеди-младший призывает к прекращению военных действий и критикует финансирование конфликта со стороны Соединенных Штатов Америки.
с 24 февраля 2022 года на украинской территории началась специальная военная операция по освобождению территорий от Вооруженных сил Украины. Главная цель сво- защита мирных жителей Донбасса.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Вооруженным силам Украины.
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