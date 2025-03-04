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В Киеве разочарованы Зеленским: "Верит, что желания сбываются"

Зеленского назвали школьником: в Киеве раскрыли истинное отношение к президенту — такого не ожидал никто
1:08
Политика

Владимир Зеленский, глава киевского режима, подвергся критике со стороны высокопоставленных чиновников в Киеве, которые охарактеризовали его отношение к происходящему, как "мировоззрение школьника".

Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Елена Зеленская

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники в украинской столице.

"У него по-прежнему мировоззрение школьника", приводит Spiegel слова одного из высокопоставленных киевских чиновников, пожелавшего остаться анонимным.

Другой источник, ранее работавший с Зеленским, в беседе с немецким изданием отметил, что украинский лидер по-прежнему сохраняет черты, характерные для несовершеннолетнего.

По словам собеседника Spiegel, бывший комик по-прежнему верит в то, что, если сильно захотеть чего-то и искренне в это верить, то желаемое обязательно сбудется.

Стоит отметить, что подобные оценки, прозвучавшие изнутри украинского политического истеблишмента, могут свидетельствовать о растущем разочаровании в руководстве страны и о расхождении взглядов на пути решения текущих проблем.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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