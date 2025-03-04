Владимир Зеленский, глава киевского режима, подвергся критике со стороны высокопоставленных чиновников в Киеве, которые охарактеризовали его отношение к происходящему, как "мировоззрение школьника".
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники в украинской столице.
"У него по-прежнему мировоззрение школьника", приводит Spiegel слова одного из высокопоставленных киевских чиновников, пожелавшего остаться анонимным.
Другой источник, ранее работавший с Зеленским, в беседе с немецким изданием отметил, что украинский лидер по-прежнему сохраняет черты, характерные для несовершеннолетнего.
По словам собеседника Spiegel, бывший комик по-прежнему верит в то, что, если сильно захотеть чего-то и искренне в это верить, то желаемое обязательно сбудется.
Стоит отметить, что подобные оценки, прозвучавшие изнутри украинского политического истеблишмента, могут свидетельствовать о растущем разочаровании в руководстве страны и о расхождении взглядов на пути решения текущих проблем.
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