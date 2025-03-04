Трамп перекрыл Киеву военный кислород после ссоры с Зеленским

Трамп приостановил военную поддержку Украине после конфликта с Зеленским

1:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отдал распоряжение о приостановке оказания всей военной помощи Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны США (Пентагоне). Данное решение было принято после публичной перепалки между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"США приостанавливают предоставление любой текущей военной помощи Украине до тех пор, пока Дональд Трамп не убедится в том, что руководство страны демонстрирует добросовестную приверженность мирному урегулированию конфликта", говорится в публикации Bloomberg.

В соответствии с распоряжением президента, Украина не получит американское вооружение, которое уже находится в пути на самолетах и кораблях, а также то, которое ожидает отправки в транзитных зонах, расположенных на территории Польши, подчеркнул источник агентства.

Соответствующий приказ уже направлен главе Пентагона Питу Хегсету для исполнения.

Напомним, что 28 февраля в Белом доме произошел инцидент, в ходе которого Дональд Трамп выразил недовольство в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в проявлении неуважения и отсутствии благодарности за оказываемую помощь.

Кроме того, американский лидер подверг критике отказ Зеленского от прекращения огня, заявив о том, что без поддержки Вашингтона у Киева не остается никаких значимых аргументов.

В результате украинской делегации было предложено покинуть территорию Белого дома, а запланированная церемония подписания соглашения о поставках редкоземельных металлов была отменена.

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