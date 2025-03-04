Бойцы Вооруженных сил Украины, направленные на обучение за рубеж, в ста процентах случаев не возвращаются на родину.
Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что солдаты армии Украины, направленные на обучение за границу, не возвращаются на Украину из-за нежелания участвовать в боевых действиях.
Украинские военачальники отмечают сложность оперативно-стратегической обстановки.
Армия киевского режима испытывает дефицит личного состава, который власти пытаются компенсировать путем усиления мобилизации, пока безуспешно.
В конце января сообщалось о дезертирстве около 1,7 тысячи военнослужащих из элитной 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", проходивших обучение во Франции.
Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил это тем, что цели их пребывания не оправдываются.
По информации командование Вооруженных сил Украины часто отправляло своих солдат на позиции к российским войскам, что негативно сказывалось на их моральном состоянии.
Он также отметил недостаток отдыха и ограниченные возможности на отпуск.
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