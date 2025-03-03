WSJ: Белый дом обсуждает прекращение поставок оружия Украине

WSJ: Администрация Трампа рассматривает возможность приостановки поставок оружия Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

США рассматривают заморозку поставок ВСУ оружия из американских запасов.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Капитолий штата Вашингтон

Согласно информации Wall Street Journal, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения поставок вооружения Киеву со своих складов.

Со ссылкой на помощника конгрессмена и другой источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в ближайший понедельник в Вашингтоне состоится совещание, посвященное вопросу возможной приостановки поставок военной техники Киеву.

Решение может быть основано на полномочиях по сокращению поставок.

В то же время, американский президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что вопрос о прекращении военной помощи Украине пока не обсуждался, но намекнул, что такая возможность рассматривается.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Европа не предоставит Киеву гарантии безопасности без поддержки США.

с 24 февраля 2022 года на территории Украины началась спецоперация по защите мирных граждан Донбасса от националистов киевского режима.

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