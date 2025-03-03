США рассматривают заморозку поставок ВСУ оружия из американских запасов.
Согласно информации Wall Street Journal, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения поставок вооружения Киеву со своих складов.
Со ссылкой на помощника конгрессмена и другой источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в ближайший понедельник в Вашингтоне состоится совещание, посвященное вопросу возможной приостановки поставок военной техники Киеву.
Решение может быть основано на полномочиях по сокращению поставок.
В то же время, американский президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что вопрос о прекращении военной помощи Украине пока не обсуждался, но намекнул, что такая возможность рассматривается.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Европа не предоставит Киеву гарантии безопасности без поддержки США.
с 24 февраля 2022 года на территории Украины началась спецоперация по защите мирных граждан Донбасса от националистов киевского режима.
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