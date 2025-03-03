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Зеленский сделал заявление, касающееся окончания конфликта и отношений с США

Поворотный момент? Зеленский сделал заявление о завершении конфликта и помощи США
1:10
Политика

Зеленский дважды ответил Трампу о сроках завершения украинского конфликта.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский дважды призвал завершить конфликт в кратчайшие сроки.

Зеленский заявил, что Киев тесно сотрудничает с США и европейскими партнерами и рассчитывает на поддержку Вашингтона "на пути к миру".

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен "настоящий мир", который украинский народ желает больше всего.

Он призвал к скорейшему прекращению военных действий и обеспечению безопасности.

Ранее Зеленский заявлял о длительном характере конфликта и отсутствии перспектив мирного урегулирования, что вызвало критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Трамп назвал эти слова "худшими" и выразил мнение, что "этот парень не хочет мира".

При этом Зеленскому дали шанс на заключение сделки. Только для этого он должен извиниться перед камерами.

Ранее бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный заявил, что Украина не сдастся и продолжит конфликт с Российской Федерацией.

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Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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