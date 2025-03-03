Белый дом: Зеленский противится прекращению огня на Украине

Левитт обвинила Зеленского в нежелании завершить конфликт в Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что президент Украины Зеленский не выразил согласия на прекращение огня в Украине, что, по её словам, противоречит стремлению к завершению конфликта.

Ливитт отметила, что на встрече с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом президент Украины сразу же перешел к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности.

При этом представитель Белого дома не сказала, когда именно Украина отказалась от перемирия и какие условия обсуждались во время переговоров.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Однако в ходе встречи между ним и Дональдом Трампом произошла словесная перепалка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.