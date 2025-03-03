В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что президент Украины Зеленский не выразил согласия на прекращение огня в Украине, что, по её словам, противоречит стремлению к завершению конфликта.
Ливитт отметила, что на встрече с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом президент Украины сразу же перешел к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности.
При этом представитель Белого дома не сказала, когда именно Украина отказалась от перемирия и какие условия обсуждались во время переговоров.
Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам.
Однако в ходе встречи между ним и Дональдом Трампом произошла словесная перепалка.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.