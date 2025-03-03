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Белый дом: Зеленский противится прекращению огня на Украине

Левитт обвинила Зеленского в нежелании завершить конфликт в Украине
1:06
Политика

В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что президент Украины Зеленский не выразил согласия на прекращение огня в Украине, что, по её словам, противоречит стремлению к завершению конфликта.

Ливитт отметила, что на встрече с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом президент Украины сразу же перешел к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности.

При этом представитель Белого дома не сказала, когда именно Украина отказалась от перемирия и какие условия обсуждались во время переговоров.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Однако в ходе встречи между ним и Дональдом Трампом произошла словесная перепалка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах.

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Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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