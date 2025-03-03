Госсекретарь Марко Рубио призвал Зеленского извиниться за провал переговоров, отметив, что агрессивный подход не способствует успеху.
Лидер США Дональд Трамп заявил корреспондентам 1 марта, что президент Украины сможет вернуться к диалогу с ним, когда будет готов к миру.
Это заявление прозвучало вскоре после скандального диалога с Зеленским в Овальном кабинете.
Лидер США считает, что лидер Украины переоценивает свои возможности, и подчеркнул, что прекращения огня можно добиться "прямо сейчас".
Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Зеленскому нужно было подписать экономическое соглашение, но он отказался из-за отсутствия гарантий безопасности для Украины.
Трамп отказался от дальнейших переговоров о сделке по украинским редкоземельным металлам, не увидев возможности для быстрой политической победы.
24 февраля 2022 года Российская Федераия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
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