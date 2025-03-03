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Мирное урегулирование под вопросом из-за скандала между США и Украиной?

США и Украина: как скандал повлияет на мирное урегулирование?
1:11
Политика

Госсекретарь Марко Рубио призвал Зеленского извиниться за провал переговоров, отметив, что агрессивный подход не способствует успеху.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Лидер США Дональд Трамп заявил корреспондентам 1 марта, что президент Украины сможет вернуться к диалогу с ним, когда будет готов к миру.

Это заявление прозвучало вскоре после скандального диалога с Зеленским в Овальном кабинете.

Лидер США считает, что лидер Украины переоценивает свои возможности, и подчеркнул, что прекращения огня можно добиться "прямо сейчас".

Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Зеленскому нужно было подписать экономическое соглашение, но он отказался из-за отсутствия гарантий безопасности для Украины.

Трамп отказался от дальнейших переговоров о сделке по украинским редкоземельным металлам, не увидев возможности для быстрой политической победы.

24 февраля 2022 года Российская Федераия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

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Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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