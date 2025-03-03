Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда для полного счастья: продукты, которые улучшают настроение
Электропоезд избавит туристов от пробок на границе
Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех
Соль против гнили: раскрыт секрет весенней обработки яблонь — урожай удивит!
Как понять, что ваша собака страдает от тревожности: что с этим делать
Весна обнажает все грехи зимы: что скрывает ваш автомобиль и какие поломки начали его разрушать
Зачем опытные хозяйки используют пену для бритья в уборке: секрет чистоты раскрыт
Как улучшить результат в беге? Вам помогут 5 полезных асан из йоги
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным

Пойдет ли Зеленский на второй срок? Украинский президент рассматривает возможность участия в выборах

Политическая интрига: Зеленский не стал исключать своего участия в президентских выборах на Украине
1:46
Политика

Владимир Зеленский, глава действующего киевского режима, заявил о том, что не исключает возможности своего участия в будущих выборах президента Украины.

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

В условиях продолжающегося вооруженного конфликта и сложной внутриполитической ситуации, заявление Зеленского вызвало неоднозначную реакцию как в украинском обществе, так и за его пределами. Об этом пишет regnum.ru.

Ранее, многие эксперты высказывали мнение о том, что проведение выборов в текущей обстановке является нецелесообразным и может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в стране.

Тем не менее, Зеленский не стал категорически отрицать возможность своего участия в выборах, оставив тем самым пространство для интерпретаций и дальнейших политических маневров.

Данное заявление может быть расценено как сигнал о готовности действующего президента бороться за сохранение власти, а также как попытка зондирования общественного мнения относительно его перспектив на второй президентский срок.

Следует отметить, что проведение президентских выборов на Украине в условиях военного положения сопряжено с рядом серьезных юридических и организационных трудностей. В частности, необходимо обеспечить безопасность избирателей, в том числе в зоне активных боевых действий, а также предоставить возможность голосования гражданам, находящимся за пределами страны.

Окончательное решение о проведении выборов и участии в них Владимира Зеленского будет зависеть от дальнейшего развития военно-политической ситуации, а также от результатов консультаций с ключевыми политическими игроками как внутри страны, так и за рубежом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Садоводство, цветоводство
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Последние материалы
Еда для полного счастья: продукты, которые улучшают настроение
Электропоезд избавит туристов от пробок на границе
Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех
Соль против гнили: раскрыт секрет весенней обработки яблонь — урожай удивит!
Как понять, что ваша собака страдает от тревожности: что с этим делать
Весна обнажает все грехи зимы: что скрывает ваш автомобиль и какие поломки начали его разрушать
Политическая интрига: Зеленский не стал исключать своего участия в президентских выборах на Украине
Зачем опытные хозяйки используют пену для бритья в уборке: секрет чистоты раскрыт
Как улучшить результат в беге? Вам помогут 5 полезных асан из йоги
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.