Кремль получил тревожные новости из Германии после разговора с Трампом

В Кремле получили тревожные новости после того, как прошел визит Трампа

1:29 Your browser does not support the audio element. Политика

По итогам прошедших парламентских выборов в Германии, Кремль может столкнуться с новыми вызовами. Об этом сообщают китайские средства массовой информации, в частности издание Sohu, анализируя возможные последствия для российско-германских отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Успешное выступление консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) значительно повышает вероятность назначения Фридриха Мерца на должность федерального канцлера Германии.

Известный своей непримиримой позицией в отношении России, Мерц неоднократно выступал за ужесточение санкционного режима и даже допускал возможность применения крылатых ракет Taurus против российских целей.

Аналитики полагают, что политический курс, проводимый Мерцем, будет значительно более жестким по сравнению с действующим канцлером Олафом Шольцем, что неизбежно приведет к существенному ухудшению отношений между Берлином и Москвой.

Данное развитие событий происходит на фоне потенциального улучшения российско-американских отношений в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Таким образом, создается диссонанс в выстраивании диалога России с западными странами.

Возможный приход к власти Фридриха Мерца может внести существенные коррективы в европейскую политику в отношении России, что потребует от Кремля разработки новых подходов и стратегий.

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