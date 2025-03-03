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Кремль получил тревожные новости из Германии после разговора с Трампом

В Кремле получили тревожные новости после того, как прошел визит Трампа
1:29
Политика

По итогам прошедших парламентских выборов в Германии, Кремль может столкнуться с новыми вызовами. Об этом сообщают китайские средства массовой информации, в частности издание Sohu, анализируя возможные последствия для российско-германских отношений.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Успешное выступление консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) значительно повышает вероятность назначения Фридриха Мерца на должность федерального канцлера Германии.

Известный своей непримиримой позицией в отношении России, Мерц неоднократно выступал за ужесточение санкционного режима и даже допускал возможность применения крылатых ракет Taurus против российских целей.

Аналитики полагают, что политический курс, проводимый Мерцем, будет значительно более жестким по сравнению с действующим канцлером Олафом Шольцем, что неизбежно приведет к существенному ухудшению отношений между Берлином и Москвой.

Данное развитие событий происходит на фоне потенциального улучшения российско-американских отношений в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Таким образом, создается диссонанс в выстраивании диалога России с западными странами.

Возможный приход к власти Фридриха Мерца может внести существенные коррективы в европейскую политику в отношении России, что потребует от Кремля разработки новых подходов и стратегий.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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