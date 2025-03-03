Дипломатический язык тела: Отказ Зеленского от английского после ссоры с Трампом вызвал вопросы

Украинский лидер Владимир Зеленский изменил свою коммуникационную стратегию, отказавшись от использования английского языка в общении с журналистами после напряженной встречи с руководством Соединенных Штатов в Вашингтоне. Об этом сообщила Ялда Хаким, корреспондент телеканала Sky News.
Журналистка отметила, что во время недавнего визита в Лондон украинский лидер общался с прессой исключительно на родном, украинском языке. При этом, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, Зеленский свободно изъяснялся на английском, не прибегая к помощи переводчика.
Хаким рассказала, что на просьбу произнести несколько фраз на английском, Зеленский ответил отказом, заявив о своем предпочтении говорить на украинском языке.
"Вероятно, из-за спонтанности некоторых выражений он хотел быть уверенным в том, что его слова будут правильно истолкованы и не будут вырваны из контекста", предположила корреспондент Sky News.
Следует напомнить, что переговоры между президентами США и Украины, состоявшиеся в Вашингтоне 28 февраля, завершились на повышенных тонах.
Американский лидер выразил недовольство в адрес своего украинского коллеги, обвинив его в отсутствии уважения и благодарности, а также раскритиковав за нежелание вести переговоры о прекращении огня, подчеркнув, что без поддержки Вашингтона у Киева не остается значимых аргументов.
В результате, Зеленскому было предложено покинуть Белый дом, а запланированная пресс-конференция и подписание соглашения о поставках редкоземельных металлов были отменены.
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