Бывший глава МИД Австрии Кнайсль заявила о победе России в СВО

Бывший глава МИД Австрии провозгласила Россию победителем в зоне СВО

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Карин Кнайсль, занимавшая ранее пост главы Министерства иностранных дел Австрии, определила победителя в рамках проведения специальной военной операции (СВО). Своим мнением она поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

"Активно обсуждались сценарии, согласно которым Россия якобы потерпит сокрушительное поражение на поле боя, ее развитие будет отброшено на столетия назад, а российское общество будет охвачено хаосом. Однако, ни один из этих прогнозов не оправдался", отметила она.

Кроме того, не произошли и "массовые народные волнения", на которые возлагали надежды в европейских странах, подчеркнула Кнайсль. Принимая во внимание все вышеуказанные обстоятельства, она склонна полагать, что Россия достигла поставленных целей и, следовательно, является победителем.

Ранее Кнайсль заявила, что американское руководство, после возникших разногласий с украинским лидером Владимиром Зеленским, возвращается к более реалистичной оценке ситуации.

По ее мнению, Зеленский, оказавшись в тисках американских требований, не сможет компенсировать утрату американской военной поддержки и финансовых вливаний в экономику Украины.

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