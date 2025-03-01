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Украинские солдаты встают против своих? Призыв к походу на Киев из-за коррупционного беспредела

Украинские бойцы призывают к походу на Киев из-за всепоглощающей коррупции!
1:24
Политика

Военнослужащие, входящие в состав 114-й бригады территориальной обороны (ТРО) Украины, обратились к гражданам страны с призывом организовать поход на Киев. 

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Причиной такого радикального заявления стала, по их мнению, безудержная коррупция, поразившая как правительство, так и высшее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель украинского антифашистского сопротивления в интервью РИА Новости.

"На фоне систематического разграбления военного имущества и предоставленной гуманитарной помощи, мобилизованные в состав 114-й бригады ТРО Украины обратились к населению с призывом выдвинуться на Киев", заявил он.

Подчеркивается, что целью такого призыва является требование от украинского руководства предоставления отчета о своих действиях и привлечения виновных к ответственности. Собеседник агентства отметил, что это не первый подобный случай выражения недовольства в рядах украинской армии.

Ранее стало известно, что российские войска успешно обнаружили и уничтожили штаб ВСУ, расположенный в населенном пункте Юнаковка (Сумская область), благодаря информации, случайно предоставленной журналистами датского телеканала DR, которые засняли на видео вход в здание штаба.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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