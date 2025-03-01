Военнослужащие, входящие в состав 114-й бригады территориальной обороны (ТРО) Украины, обратились к гражданам страны с призывом организовать поход на Киев.
Причиной такого радикального заявления стала, по их мнению, безудержная коррупция, поразившая как правительство, так и высшее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель украинского антифашистского сопротивления в интервью РИА Новости.
"На фоне систематического разграбления военного имущества и предоставленной гуманитарной помощи, мобилизованные в состав 114-й бригады ТРО Украины обратились к населению с призывом выдвинуться на Киев", заявил он.
Подчеркивается, что целью такого призыва является требование от украинского руководства предоставления отчета о своих действиях и привлечения виновных к ответственности. Собеседник агентства отметил, что это не первый подобный случай выражения недовольства в рядах украинской армии.
Ранее стало известно, что российские войска успешно обнаружили и уничтожили штаб ВСУ, расположенный в населенном пункте Юнаковка (Сумская область), благодаря информации, случайно предоставленной журналистами датского телеканала DR, которые засняли на видео вход в здание штаба.
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