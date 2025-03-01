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Зеленский надеется наладить отношения с Трампом, несмотря на скандальную встречу

Зеленский прокомментировал напряженную встречу с Трампом
1:14
Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил причины своего поведения на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, сославшись на захлестнувшие его "чувства". Свои комментарии он озвучил в интервью телеканалу Fox News.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Да, возможно, я повел себя не совсем корректно", признал украинский лидер, подчеркнув, что на переговорах с Трампом обсуждались "крайне деликатные вопросы".

Он добавил, что союзники Киева должны "адекватно воспринимать ситуацию".

"Когда звучат заявления о тотальном разрушении Украины, о бегстве украинских солдат и о диктаторских замашках президента, какая может быть реакция?", риторически вопросил Зеленский.

Напомним, 28 февраля Зеленский посетил Вашингтон для встречи с Трампом. Переговоры прошли в напряженной атмосфере. Трамп высказал ряд претензий в адрес Зеленского, а вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто обвинил его в неуважении и неблагодарности.

В заключение Зеленский выразил надежду на восстановление конструктивных отношений с Трампом, отметив, что верит в такую возможность.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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