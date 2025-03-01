Разлад в отношениях: США могут отказаться от поддержки Украины после напряженной встречи Зеленского и Трампа

США задумались о прекращении помощи Украине после критики и скандала в Белом доме

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Отношения между США и Украиной, и без того переживающие не лучшие времена, могут оказаться на грани разрыва. Издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного источника в американском правительстве, сообщает о том, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский и Майя Санду

Причиной столь радикального шага, по информации издания, стало поведение Владимира Зеленского во время недавней встречи в Белом доме. Как утверждается, Трамп и его команда остались недовольны "неуступчивостью" Зеленского касательно мирного процесса и его общим поведением в Овальном кабинете.

Напряженность в отношениях подтверждает и тот факт, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо выразил Владимиру Зеленскому свое недовольство, обвинив его в неуважении и неблагодарности.

В случае, если решение о прекращении военной помощи будет принято, это станет серьезным ударом для Украины, которая в значительной степени зависит от поддержки США в вопросах обороны и безопасности.

Пока что речь идет лишь об изучении такой возможности, однако сам факт рассмотрения подобного варианта свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях между двумя странами.

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