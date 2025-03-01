Отношения между США и Украиной, и без того переживающие не лучшие времена, могут оказаться на грани разрыва. Издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного источника в американском правительстве, сообщает о том, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине.
Причиной столь радикального шага, по информации издания, стало поведение Владимира Зеленского во время недавней встречи в Белом доме. Как утверждается, Трамп и его команда остались недовольны "неуступчивостью" Зеленского касательно мирного процесса и его общим поведением в Овальном кабинете.
Напряженность в отношениях подтверждает и тот факт, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо выразил Владимиру Зеленскому свое недовольство, обвинив его в неуважении и неблагодарности.
В случае, если решение о прекращении военной помощи будет принято, это станет серьезным ударом для Украины, которая в значительной степени зависит от поддержки США в вопросах обороны и безопасности.
Пока что речь идет лишь об изучении такой возможности, однако сам факт рассмотрения подобного варианта свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях между двумя странами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!