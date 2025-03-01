Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твой лучший защитник от насекомых: он не попросит зарплату, зато способен напугать до инфаркта
Краснодара не будет в тройке сильнейших: Радимов назвал ТОП-3 команды текущего сезона РПЛ
Кухонные шкафы будут сиять как новые: советский трюк с растительным маслом
PlayStation на колёсах: Kia EV4 дарит новые ощущения за рулём
Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу
Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка

Разлад в отношениях: США могут отказаться от поддержки Украины после напряженной встречи Зеленского и Трампа

США задумались о прекращении помощи Украине после критики и скандала в Белом доме
1:19
Политика

Отношения между США и Украиной, и без того переживающие не лучшие времена, могут оказаться на грани разрыва. Издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного источника в американском правительстве, сообщает о том, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине.

Владимир Зеленский и Майя Санду
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский и Майя Санду

Причиной столь радикального шага, по информации издания, стало поведение Владимира Зеленского во время недавней встречи в Белом доме. Как утверждается, Трамп и его команда остались недовольны "неуступчивостью" Зеленского касательно мирного процесса и его общим поведением в Овальном кабинете.

Напряженность в отношениях подтверждает и тот факт, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо выразил Владимиру Зеленскому свое недовольство, обвинив его в неуважении и неблагодарности.

В случае, если решение о прекращении военной помощи будет принято, это станет серьезным ударом для Украины, которая в значительной степени зависит от поддержки США в вопросах обороны и безопасности.

Пока что речь идет лишь об изучении такой возможности, однако сам факт рассмотрения подобного варианта свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях между двумя странами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Авто
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Твой лучший защитник от насекомых: он не попросит зарплату, зато способен напугать до инфаркта
Краснодара не будет в тройке сильнейших: Радимов назвал ТОП-3 команды текущего сезона РПЛ
Кухонные шкафы будут сиять как новые: советский трюк с растительным маслом
PlayStation на колёсах: Kia EV4 дарит новые ощущения за рулём
Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу
Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.