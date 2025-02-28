Зеленский и Трамп: встреча запланирована на пятницу, 19:00 мск

Президенты Трамп и Зеленский встретятся в пятницу в 19:00 по Москве

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в пятницу.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером сообщил, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским состоится 19.00 мск в пятницу.

Ранее американский президент сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.

Во вторник на прошлой неделе Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта.

На вопрос о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс лидер Соединенных Штатов Америки заявил: "Этого попросту не произойдет".

Ирландский журналист Чей Боуз 25 февраля заявил, что Зеленский диктатор, который теряет контроль над Украиной.

Республиканец сказал, что конфликт с Российской Федерацией начался из-за обещаний Запада принять Киев в НАТО.

По его словам, урегулирование конфликта на Украине произойдет либо скоро, либо никогда.

