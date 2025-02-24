Рада провалила голосование за поддержку продолжения полномочий Зеленского

Голосование в Раде: Депутаты выступили против продления полномочий Зеленского

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование в поддержку Зеленского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада, в присутствии еврокомиссаров, не смогла принять постановление, поддерживающее продолжение полномочий Владимира Зеленского.

Железняк опубликовал выдержку из документа и указал его номер, подчеркнув, что инициатива не получила поддержки депутатов. По его словам, за проголосовали 218 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сообщается, что на заседании присутствовали еврокомиссары и представители ряда европейских стран.

Инициаторы постановления рассчитывали таким образом продемонстрировать поддержку Зеленского со стороны парламента.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Из-за введенного военного положения выборы не проводились.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о завершении поста президента Зеленского и, как следствие, отсутствии у него юридического права подписывать какие-либо документы, касающиеся конфликта.

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