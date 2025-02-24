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Конгрессвумен Грин требует отставки Зеленского и проведения выборов на Украине

В конгрессе США выгоняют с поста президента Украины Владимира Зеленского
1:42
Политика

Американский политик Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен от штата Джорджия, выступила с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, призвав его к немедленной отставке и проведению свободных и справедливых выборов в стране. Свое заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети. Об этом пишет РИА Новости.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

"Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы", написала Грин, подчеркнув, что Вашингтон больше не намерен финансировать военные действия Киева.

Заявление Грин прозвучало на фоне дискуссий о необходимости проведения президентских выборов на Украине, срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая 2024 года, однако выборы были отменены из-за военного положения.

В свою очередь, Зеленский заявлял о готовности покинуть свой пост, если это поможет Украине получить гарантии безопасности или членство в НАТО. Он также подчеркнул, что не признает долги Украины перед США.

Ранее в Вашингтоне уже заявляли о том, что проведение президентских выборов необходимо Украине для того, чтобы иметь возможность вести переговоры об урегулировании конфликта.

Заявление Марджори Тейлор Грин свидетельствует о растущем разочаровании в американском политическом истеблишменте относительно политики Владимира Зеленского.

Требование отставки и проведения выборов может создать дополнительное давление на украинского лидера и повлиять на дальнейшие отношения между Киевом и Вашингтоном.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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