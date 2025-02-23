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Сделка будет: Трамп обещает окончание конфликта на Украине в ближайшие дни

Президент США уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе
1:16
Политика

Дональд Трамп выразил оптимизм относительно скорого завершения украинского конфликта, заявив о возможности достижения соглашения уже на этой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопросы журналистов.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

В частности, представитель поинтересовался перспективами встречи лидеров США и России. Каролин Левитт не предоставила конкретной информации о возможных сроках саммита, однако подчеркнула уверенность президента Трампа в скором заключении сделки, которая положит конец военным действиям между Россией и Украиной.

По словам Левитт, администрация Трампа активно работает над подготовкой к потенциальной встрече с российскими представителями. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о планируемой встрече экспертов из обеих стран, предваряющей возможный саммит.

Главной целью этих консультаций станет обсуждение всего спектра проблемных вопросов, накопившихся в российско-американских отношениях, создающих напряженность и препятствующих конструктивному диалогу. Ожидается, что стороны обсудят разногласия по различным аспектам международной политики и безопасности.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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