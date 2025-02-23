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Bloomberg: Украина отклонила требование США о компенсации в $500 млрд.

$500 млрд раздора: Украина отвергла требование США
1:11
Политика

Bloomberg пишет, что Украина отвергла требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который стал бы частью сделки по передаче Вашингтону доли в добыче полезных ископаемых в стране, сообщил украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

Украина утверждает, что фактическая сумма примерно в пять раз ниже и составляет более 90 миллиардов долларов, сказал человек, который отказался назвать свое имя, поскольку переговоры носят частный характер

По словам собеседника, ещё одним камнем преткновения в переговорах является отсутствие гарантий США в отношении будущей военной и финансовой помощи.

Выступая в субботу на конференции Консервативного политического действия за пределами Вашингтона, президент США Дональд Трамп заявил, что "мы вернём свои деньги".

Лидер США также заявил, что близки к подписанию соглашения с Киевом по земельным ископаемым. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что сделка должна стать частью более широкой стратегии по возвращению средств, вложенных США в поддержку Украины.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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