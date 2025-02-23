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Заявление Маска об увольнении Зеленского вызвало волну обсуждений

Илон Маск заявил об увольнении Зеленского с поста лидера Украины
Политика

Илон Маск сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский был уволен и снят с поста после того, как отказался подписывать соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

Это заявление было сделано в ответ на комментарий в социальной сети X, в котором обсуждалось поведение Зеленского в связи с соглашением о недрах с Соединенными Штатами.

Пользователь пояснил, что Зеленский сначала принял условия соглашения, затем открыто отверг и высмеял их, снова принял, а теперь снова отверг. Это вызвало вопросы о будущем Зеленского на посту президента.

Маск также отметил, что в Украине необходимо провести выборы, чтобы доказать, что Зеленский представляет волю народа. Бизнесмен также заявил, что украинцы "презирают" Зеленского.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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