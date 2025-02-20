Нападки президента США вызывают опасения, что это вынудит Киев заключить перемирие

Трамп настаивает на быстром заключении соглашения о прекращении трехлетнего конфликта между РФ и Украиной

В течение нескольких месяцев Зеленский пытался связаться с Трампом, который обещал быстро заключить соглашение о прекращении конфликта, и отстаиванием требования своей страны о том, чтобы её включили в любые обсуждения, ведущие к соглашению. Об этом пишет издание Вloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

На прошлой неделе эти переговоры стали ещё более хрупкими, когда Трамп поговорил по телефону с Путиным и сообщил об этом Зеленскому и его украинским союзникам только после того, как разговор уже произошел.

Некоторые сторонники Киева в Конгрессе назвали его заявления предательством, а ошеломлённые союзники в Европе предложили Зеленскому свою поддержку. Но не было никаких признаков каких-либо конкретных действий, которые могли бы замедлить стремление Трампа заключить перемирие.

Нападки на Зеленского также могут быть попыткой Трампа усилить давление на Киев, чтобы тот согласился на сделку, по которой США получат миллиарды долларов в будущем в виде прибыли от прав на добычу полезных ископаемых.

На прошлой неделе президент отправил министра финансов Скотта Бессинта с проектом соглашения, по которому Украина передала бы США половину стоимости своих минеральных и других ресурсов в обмен на американскую экономическую поддержку.

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