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Европа призвана подготовить планы обороны, после резких высказываний Трампа в сторону Зеленского

Президент США назвал Владимира Зеленского диктатором
1:21
Политика

В среду президент США поддержал позицию Кремля, назвав Зеленского "диктатором". Трамп предупредил в своём посте в социальных сетях, что украинскому лидеру "лучше действовать быстро", чтобы заключить перемирие с Россией. Об этом пишет издание "Вloomberg".

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Перспектива того, что США прекратят оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку, особенно в связи с началом переговоров о мире без участия Европы или Киева, вынудила пересмотреть европейскую архитектуру безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе посетят Вашингтон, чтобы обсудить Украину и оборону.

Российские официальные лица не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов, они должны воспользоваться возможностью извлечь максимальную выгоду для России из любых переговоров, которая положит конец конфликту.

Европейские лидеры пытаются разработать стратегию, которая обеспечила бы потенциальное прекращение огня на Украине, после двусторонних переговоров США с Россией в Саудовской Аравии во вторник. Но пока их не пригласили к участию в переговорах, и они ещё не решили, кто будет говорить от их имени.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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