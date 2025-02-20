Японский депутат Судзуки призвал Зеленского стать умнее.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки считает, что украинскому президенту надо быть умнее, так как Вооруженные силы Украины неспособны воевать самостоятельно.
Мунэо Судзуки влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
Для того, чтобы защитить страну и жизнь своего народа, Зеленский должен стать поумнее.
Ранее сообщалось, что в Курской области бойцы группировки «Север» уничтожили 5 штурмовых групп ВСУ.
Стоит напомнить, что российская армия защищает мирных жителей Донбасса и освобождают территории от киевского режима. Спецоперация началась на Украине 24 февраля 2022 года.
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