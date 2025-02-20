В Японии обратились с призывом к Зеленскому

ВСУ не могут самостоятельно воевать: Зеленскому надо поумнеть

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Японский депутат Судзуки призвал Зеленского стать умнее.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки считает, что украинскому президенту надо быть умнее, так как Вооруженные силы Украины неспособны воевать самостоятельно.

Мунэо Судзуки влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.

Для того, чтобы защитить страну и жизнь своего народа, Зеленский должен стать поумнее.

Ранее сообщалось, что в Курской области бойцы группировки «Север» уничтожили 5 штурмовых групп ВСУ.

Стоит напомнить, что российская армия защищает мирных жителей Донбасса и освобождают территории от киевского режима. Спецоперация началась на Украине 24 февраля 2022 года.

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