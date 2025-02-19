Выгоды для обеих сторон: эксперт о возвращении американских нефтяных компаний в РФ

В Российскую Федерацию могут вернуться нефтяные компании Америки.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что нефтяные компании Соединенных Штатов Америки в ближайшем будущем могут вернуться в Российскую Федерацию.

Экономика продолжает расти, а источников энергии по-прежнему не хватает, и это является взаимовыгодным бизнесом для всех сторон.

"Нефтяные компании понимают, что их технологии и ресурсы необходимы для решения мировой энергетической проблемы",- заявил эксперт.

Несмотря на сложные политические отношения, нефтяные компании Соединенных Штатов Америки не прекращали инвестировать в нефтяную отрасль России.

На глобальном рынке наблюдается дефицит нефти и газа, это сделает ресурсы Российской Федерации привлекательными для иностранных инвесторов.

Известно, что ведущие западные нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil, ушли из Российской Федерации, поддержав антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

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