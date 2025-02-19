Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остановится ли внутреннее ядро Земли к 2040 году? Ученые объясняют
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Потеря слуха у кошек: причины, симптомы и что делать
Выгоды для обеих сторон: эксперт о возвращении американских нефтяных компаний в РФ
Популярные направления для отдыха на весенние праздники: Египет, Таиланд и ОАЭ
Как правильно чистить холодильник уксусом? Рассказываем все хитрости
РФ и США обсуждают проведение выборов на Украине
Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день

Истерика у Зеленского: что произошло на встрече делегаций РФ и США?

0:45
Политика

Встреча представителей России и США, состоявшаяся накануне в Эр-Рияде, вызвала истерику у Владимира Зеленского. 

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что у президента Украины произошла истерика из-за встречи делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде.

Российско-американские переговоры высокого уровня проходили  во вторник. Согласно со слов Рогова, американцы фактически указали Зеленскому, что намерены решать серьезные дела без его присутствия.

Он также сообщил, что нежелание Соединенных Штатов Америки приглашать Украину на переговоры в Эр-Рияде стало показательным. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лолита Милявская рассекретила размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассекретила размер своей пенсии Аудио 
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе
Садоводство, цветоводство
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Выгоды для обеих сторон: эксперт о возвращении американских нефтяных компаний в РФ
Как правильно чистить холодильник уксусом? Рассказываем все хитрости
РФ и США обсуждают проведение выборов на Украине
Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день
Кристофер Уокен: я женат более 50 лет, я самый обычный человек
Самое идеальное женское тело в мире по версии ИИ: результат вас удивит
Тайный метод избавления от тёмных кругов под глазами всего за неделю — результаты вас удивят!
Крабы, поступающие из России, становятся хитом в китайских супермаркетах
Эти водители не смогут оплатить штраф со скидкой — кого коснулись изменения
Праздничные бутерброды с селёдкой, лучком и маринованным огурчиком: простой рецепт для любого случая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.