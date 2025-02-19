Встреча представителей России и США, состоявшаяся накануне в Эр-Рияде, вызвала истерику у Владимира Зеленского.
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что у президента Украины произошла истерика из-за встречи делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня проходили во вторник. Согласно со слов Рогова, американцы фактически указали Зеленскому, что намерены решать серьезные дела без его присутствия.
Он также сообщил, что нежелание Соединенных Штатов Америки приглашать Украину на переговоры в Эр-Рияде стало показательным.
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