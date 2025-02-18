В Саудовской Аравии начались переговоры России и США

Саудовская Аравия начала подготовку к встрече президента Путина и Трампа

Белый дом направил делегацию в Саудовскую Аравию для подготовки к переговорам по Украине, сообщает издание "РИА Новости". По данным журналистов, делегация будет готовить почву для будущей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Владимир Путин

По инициативе американской стороны новый глава Госдепа позавчера провел телефонный разговор с министром иностранных дел России. Многие понимают, что если Соединенные Штаты и Россия достигнут соглашения без участия Киева, то Украину просто поставят перед фактом.

Сегодня Сергей Лавров дал понять, что Россия не пойдет на территориальные уступки Киеву. Россия готова обсуждать прекращение огня, но только на своих условиях. Лавров также заявил, что участие Европы в переговорах бессмысленно. По его словам, Европа "все равно пошла бы на эскалацию конфликта". Фактически это означает, что впервые за два года Запад не на стороне Киева.

Хотя Киев еще не сделал официального заявления, украинцы, особенно в Одессе, ведут бурные дебаты. Общество буквально разделилось на два лагеря. Украиноязычные комментаторы утверждают, что никаких переговоров быть не должно, и призывают к продолжению боевых действий.

Любые разговоры о мире они воспринимают как предательство. Русскоязычные жители Одессы смотрят на ситуацию иначе. Они считают, что легко быть патриотом, когда другие сражаются и умирают.

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