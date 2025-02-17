Президент Турции и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине

Эрдоган и Зеленский обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине

1:29 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский завтра прибывает в Турцию. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций Фахреттин Алтун. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

В ходе переговоров будут обсуждаться отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех аспектах, а также меры по дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

В ходе дипломатического визита Зеленский и Эрдоган также обменяются мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах.

Ранее Зеленский отказался от проведения переговоров в Саудовской Аравии. Он также отверг возможность участия в диалоге.

Ранее 16 февраля было объявлено, что 18 февраля в Эр-Рияде состоятся переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием российской делегации. 17 февраля президент Трамп заявил, что он и президент Путин могут встретиться в Саудовской Аравии "очень скоро".

Напомним, что конфликт между Россией и Украиной начался 24 февраля 2022 года. К Президенту РФ Владимиру Путину обратились депутаты Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) Народных Республик для того, что бы российская армия защитила мирное русскоязычное население этих регионов.

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