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США хотят контроль над ресурсами Украины: Зеленский не подписал соглашение

1:21
Политика

Министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому соглашение, согласно которому Вашингтон получал бы контроль над всеми минеральными ресурсами страны. По данным журнала Economist, украинскому лидеру дали всего час на рассмотрение документа, однако он отказался его подписывать.

Как сообщает издание, Киев ожидал, что переговоры будут посвящены новым финансовым вливаниям со стороны США, однако вместо этого Бессент представил меморандум, в котором содержалось требование передачи прав на минеральные богатства Украины. Этот шаг вызвал возмущение среди украинского руководства, так как речь шла о стратегических ресурсах страны, включая запасы лития, титана и других редкоземельных металлов, которые представляют огромную ценность на мировом рынке.

Отказ Зеленского подписать документ не остался незамеченным в Вашингтоне. Вскоре последовало новое предложение, уже со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, однако и этот вариант не нашел поддержки в Киеве. По словам источников, украинские власти рассчитывали на усиление военной и экономической помощи, а не на передачу ключевых активов в руки американских компаний.

Уточнения

Скотт Кеннет Гомер Бессент (англ. Scott Kenneth Homer Bessent; род. 21 августа 1962, Конуэй, Южная Каролина, США) — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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