The National Interest: конфликт на Украине фактически завершён без участия Киева

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Администрация главы США полагает, что дальнейшие боевые действия невозможны. Украинский конфликт считают практически завершённым, причем без участия Киева в переговорном процессе. Об этом пишет издание ФедералПресс с ссылкой на источник.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво

В публикации зарубежного источника говорится, что американское руководство считает невозможным продолжать противостояние. Отмечается, что президент США Дональд Трамп об этом прямо не заявлял, однако общие усилия администрации говорят об этом.

Источник пишет, что позиция Киева в вопросе прекращения огня не учитывается. Американский лидер настроен остановить конфликт. Именно поэтому Украине придется пойти на условия, которое будет принято Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, первый контакт между главами стран состоялся 12 февраля по телефону.

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