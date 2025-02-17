Джей Ди Вэнс заставил расплакаться главу Мюнхенской конференции

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать эмоций на закрытии форума. В его выступлении прозвучала тревога за будущее трансатлантического союза, который, по его мнению, столкнулся с угрозой раскола. Поводом для таких выводов стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, которое вызвало неоднозначную реакцию среди участников конференции.
Выступая на закрытии форума, Хойсген отметил, что ключевые западные ценности, такие как демократия, права человека и верховенство закона, находятся под давлением, и их единство уже не столь очевидно, как раньше. «Нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой», — заявил он, едва сдерживая слёзы.
Мюнхенская конференция по безопасности традиционно является важнейшей площадкой для обсуждения глобальных вызовов. Однако в этом году форум прошел на фоне усиливающегося геополитического напряжения, роста популистских настроений в западных странах и усиления изоляционистской риторики со стороны отдельных лидеров. Выступление Вэнса стало своеобразным символом этих изменений, заставив многих участников задуматься о перспективах трансатлантического сотрудничества.
Кристоф Хойсген (нем. Christoph Heusgen; 17 марта 1955, Бонн, Германия) — немецкий дипломат , советник канцлера ФРГ А.Меркель по внешнеполитическим вопросам (2005—2017), постоянный представитель Германии в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке (2017—2020).
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