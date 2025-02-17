Владимир Зеленский не посетит встречу по поводу Украины в Саудовской Аравии

Высокопоставленные представители администрации Трампа готовятся встретиться с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, чтобы начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Об этом пишет зарубежное издание "Washington Post (WP)".
"Мы будем проводить встречи по поручению президента и, надеюсь, добьёмся действительно хорошего прогресса в отношении России и Украины", заявил в воскресенье представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Новость о переговорах вызвала беспокойство в Европе и на Украине, где официальные лица заявили, что их не пригласили на начальные этапы подготовки к переговорам.
По словам человека, знакомого с этим вопросом и говорившего на условиях анонимности из-за деликатности дипломатических переговоров, сообщил, что ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что прямая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в конце февраля. Ожидается, что саммит пройдет в Саудовской Аравии.
Сам Трамп разрешил провести встречу с Путиным и заявил, что он состоится "очень скоро". По его словам, если Путин не захочет вести переговоры, это станет "большой проблемой" для США.
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