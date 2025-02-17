Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Красной Поляне штормовое предупреждение, трассы закрыты
Не стройте дом, пока не узнали про этот вид бруса — разница огромная
"РВ" сообщила о прорыве ВС России в тыл украинской армии в Новоселке
Кошка ведёт себя агрессивно: что делать и как наладить отношения
Как далеко способен пробежать человек, не остановившись
Как выбрать шторы для гостиной? Обратите внимание на эти три важных фактора
Хойя в доме: как вырастить эту восковую красавицу без хлопот
Волшебство подкормки: раскройте потенциал ваших петуний
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем

Владимир Зеленский не посетит встречу по поводу Украины в Саудовской Аравии

Washington Post: Президент Украины не посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии
1:23
Политика

Высокопоставленные представители администрации Трампа готовятся встретиться с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, чтобы начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Об этом пишет зарубежное издание "Washington Post (WP)".

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

"Мы будем проводить встречи по поручению президента и, надеюсь, добьёмся действительно хорошего прогресса в отношении России и Украины", заявил в воскресенье представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Новость о переговорах вызвала беспокойство в Европе и на Украине, где официальные лица заявили, что их не пригласили на начальные этапы подготовки к переговорам.

По словам человека, знакомого с этим вопросом и говорившего на условиях анонимности из-за деликатности дипломатических переговоров, сообщил, что ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что прямая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в конце февраля. Ожидается, что саммит пройдет в Саудовской Аравии.

Сам Трамп разрешил провести встречу с Путиным и заявил, что он состоится "очень скоро". По его словам, если Путин не захочет вести переговоры, это станет "большой проблемой" для США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны
Советы
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Авто
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
РАФ-2203 Латвия. Самый знаменитый и массовый микроавтобус СССР Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
РАФ-2203 Латвия. Самый знаменитый и массовый микроавтобус СССР
Любите собак, но не хотите выгуливать? Выберите кошку с собачьим характером
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Вот как сохранить саженцы роз до посадки на постоянное место
Аферисты на свободе: выросло число случаев мошенничества с депозитами
Клебо сообщил, что думает о соперничестве с Большуновым: жаль, что всё так получилось
В Европу из Москвы за 30 тысяч: самые дешёвые перелёты в марте
Уже забыл про нарушение, а штраф только пришёл: есть способ не платить
Почему жареную на сливочном масле пищу лучше не есть каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.