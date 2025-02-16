Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто
Было фантастически: режиссёр Мартин Кэмпбелл вспомнил о своей работе с Антонио Бандерасом
Как предотвратить гибель рассады: основные ошибки садоводов
Мягкий бисквитный рулет с вишнёвым джемом: готовится за 10 минут
Ваш питомец разрушает дом? Вот как отучить его грызть вещи раз и навсегда
Хотите идеальный морс без ягодной мякоти? Попробуйте этот трюк
Почему растущая задолженность по кредитным картам становится нормой
Сенсация в Турции: в древнем городе нашли статуи, скрывавшиеся веками
Ключ к успеху от Кардашьян: звезда дала совет тем, кто не видит результат от тренировок

От слов к действиям: новый этап российско-белорусского сотрудничества

Россия и Белоруссия усиливают безопасность в рамках Союзного государства
1:26
Политика

Законопроект о ратификации соглашения с Белоруссией по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в условиях современных вызовов. Как заявил советник-посланник посольства России в Минске Пётр Фролов в интервью телеканалу СТВ, документ стал системообразующим элементом взаимодействия, фокусирующимся на защите совместных интересов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности занимает приоритетное место в отношениях двух стран. По его мнению, соглашение отражает необходимость адаптации к текущим геополитическим реалиям и служит основой для противодействия общим угрозам.

Отвечая на вопрос о возможной деэскалации украинского конфликта после телефонного диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, Фролов отметил сложность переговоров, но оценил сам факт их проведения как позитивный сигнал. Он призвал дать время для анализа последствий беседы, учитывая крайне напряжённую ситуацию в мировой безопасности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение законопроекта, внесённого президентом РФ, будет осуществлено в приоритетном порядке. Документ призван закрепить правовые механизмы взаимодействия Москвы и Минска в стратегически значимой области.

Уточнения

Сою́зное госуда́рство (бел. Саюзная дзяржава) — надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Последние материалы
Шерон Стоун показала свою мать после падения и госпитализации
Продюсер Бабичев заступился за Лолиту после отмены концертов: только она отдувается
Опубликован список 5 самых богатых актёров в мире
Грязь между рамами? Попробуйте этот метод – окна засияют
Губная помада не держится? Это простое решение изменит всё
Стало известно, как на самом деле в Голливуде выбирают актёров
Тёплая зима обманет деревья? Простая защита, которая спасёт ваш сад
Юлия Снигирь оценила фильм, за роль в котором Юру Борисова номинировали на Оскар-2025
Чеботина вышла из себя из-за обвинений в плагиате
Кухонные полотенца пахнут даже после стирки? Используйте этот трюк – запах исчезнет навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.