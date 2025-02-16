От слов к действиям: новый этап российско-белорусского сотрудничества

Россия и Белоруссия усиливают безопасность в рамках Союзного государства

1:26 Your browser does not support the audio element. Политика

Законопроект о ратификации соглашения с Белоруссией по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в условиях современных вызовов. Как заявил советник-посланник посольства России в Минске Пётр Фролов в интервью телеканалу СТВ, документ стал системообразующим элементом взаимодействия, фокусирующимся на защите совместных интересов.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности занимает приоритетное место в отношениях двух стран. По его мнению, соглашение отражает необходимость адаптации к текущим геополитическим реалиям и служит основой для противодействия общим угрозам.

Отвечая на вопрос о возможной деэскалации украинского конфликта после телефонного диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, Фролов отметил сложность переговоров, но оценил сам факт их проведения как позитивный сигнал. Он призвал дать время для анализа последствий беседы, учитывая крайне напряжённую ситуацию в мировой безопасности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение законопроекта, внесённого президентом РФ, будет осуществлено в приоритетном порядке. Документ призван закрепить правовые механизмы взаимодействия Москвы и Минска в стратегически значимой области.

Уточнения

Сою́зное госуда́рство (бел. Саюзная дзяржава) — надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.



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