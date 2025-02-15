Владимир Зеленский позвал западных лидеров в Киев на годовщину СВО

Зеленский призвал организовать в Киеве саммит мировых лидеров посвященной СВО

1:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с предложением к главам западных государств, которые поддерживают Украину, организовать в Киеве саммит посвященной третьей годовщине начала СВО. Глава Украины выступил с этим заявление на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

"Мы работаем, чтобы 24 февраля мы смогли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры", - подчеркнул Зеленский.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины дал комментарии по поводу плана президента России Владимира Путина пригласить президента США Дональда Трампа на празднование Дня Победы.

По словам Зеленского, Владимир Путин хочет сделать американского лидера "участником шоу". В то же время украинский президент подчеркнул, что международному сообществу нужен не это, а "справедливый мир".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на неподобающее поведение украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности. На видео, опубликованном в интернете, видно, что украинский президент ведет себя странно. В частности, он трясся и дрожал, когда представители СМИ задавали ему вопросы.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. В этом году будет ровно три года, как на территории Украины идут боевые действия.

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