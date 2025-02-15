Bloomberg: План Дональда Трампа по Украине обойдется Европе в $3 трлн

Политика Трампа в отношении Украины обойдется европейским союзникам в 3 триллиона долларов

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Дональд Трамп начал говорить лидерам Европейского союза, что они должны сделать, если хотят добиться мира в Украине. Требования Трампа поставят Европейский союз на грань развала. Об этом сообщает интернет издание "Bloomberg".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

В среду, когда президент Трамп встретился с российским лидером, чтобы начать мирные переговоры, министр обороны США заявил европейским союзникам, что им придется взять на себя большую часть бремени по урегулированию конфликта.

По подсчетам издания, защита Украины и расширение собственного военного потенциала обойдется ведущим европейским странам континента в 3,1 триллиона долларов США в течение следующего десятилетия.

Такое обязательство обнажило бы трещины, которые ЕС слишком долго скрывал. Но в условиях, когда авторитарные нефтедобывающие государства угрожают его восточной границе, а ЕС все больше осознает, что не может полагаться на Белый дом, цена бездействия может оказаться гораздо выше.

Некоторые лидеры и многие сотрудники служб безопасности предупреждают, что Путин активизирует свои усилия, чтобы ослабить и в конечном итоге разрушить как ЕС, так и альянс НАТО, если европейские государства не обеспечат надежное сдерживание.

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