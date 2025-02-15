Зеленский заявил, что не хочет быть лидером, который утратил украинские территории

Зеленский говорит, что не хочет быть лидером, который отдаст земли

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский не захочет войти в историю как глава государства, потерявшего территорию. Об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

"Я не хочу быть тем, кто помог Путину [взять под контроль территории Украины]", отметил он.

Зеленский также выразил готовность согласовать с союзниками общую стратегию на случай конфронтации с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это должно произойти до начала переговоров.

Ранее Владимир Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом. В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы, но они были отменены из-за военного положения. Путин неоднократно подчеркивал, что в украинской конституции нет механизма, который позволил бы Зеленскому продолжать управлять страной. По словам Путина, в настоящее время легитимной властью в Украине является Верховная Рада.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прервал Мюнхенскую конференцию по безопасности и проигнорировал представителей СМИ. Он даже не ответил на вопросы журналистов, ожидавших от него комментариев.

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