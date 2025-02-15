Гладков: Началось отселение жителей хутора Высокий

В хуторе Высокий Белгородской области была объявлена эвакуация жителей

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в соответствии с решением Управляющего совета было принято решение о выселении жителей хутора Высокий в Красноярджском районе с выплатой компенсации.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

"Мы начнем переселение с выплатой 150 000 рублей и сможем предоставить частичную компенсацию за аренду до тех пор, пока не будет оплачено потерянное жилье", - рассказал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что федеральная помощь позволит компенсировать утраченное жилье, а выплаты будут производиться до тех пор, пока люди не смогут приобрести новое жилье.

Он также отметил, что подробную информацию о компенсациях можно получить в Минстрое, правительстве Белгородской области и администрации Красноржского района.

По данным правительства Белгородской области, в 43 населенных пунктах в семи приграничных районах Белгородской области власти запретили въезд и выселили жителей из-за тяжелой обстановки.

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