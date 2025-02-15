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Гладков: Началось отселение жителей хутора Высокий

В хуторе Высокий Белгородской области была объявлена эвакуация жителей
1:04
Политика

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в соответствии с решением Управляющего совета было принято решение о выселении жителей хутора Высокий в Красноярджском районе с выплатой компенсации. 

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

"Мы начнем переселение с выплатой 150 000 рублей и сможем предоставить частичную компенсацию за аренду до тех пор, пока не будет оплачено потерянное жилье", - рассказал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что федеральная помощь позволит компенсировать утраченное жилье, а выплаты будут производиться до тех пор, пока люди не смогут приобрести новое жилье.

Он также отметил, что подробную информацию о компенсациях можно получить в Минстрое, правительстве Белгородской области и администрации Красноржского района.

По данным правительства Белгородской области, в 43 населенных пунктах в семи приграничных районах Белгородской области власти запретили въезд и выселили жителей из-за тяжелой обстановки. 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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