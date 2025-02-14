Сдвиг в отношениях России и США случился: к чему привёл разговор Путина и Трампа

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер ЛДПР и глава комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий прокомментировал беседу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду на новый виток сотрудничества, которое сможет преодолеть "нулевую отметку". Об этом пишет издание RT.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

Слуцкий рассчитывает, что беседа президентов станет важной вехой в диалоге России и США. По мнению депутата, может случиться сдвиг в сторону более продуктивного общения.

Слуцкий заявил о необходимости многополярного мира. Иной порядок несёт разрушения. Он считает недопустимым, чтобы Вашингтон решал за весь мир. Это ведет только к глобальному противостоянию. Однако сейчас "точка невозврата пройдена".

Уточнения

Многополя́рность в политике предполагает наличие в мире нескольких полюсов силы, которыми являются наиболее могущественные державы (сверхдержавы), не связанные отношениями корпоративной дисциплины после распада биполярного мира (военный полюс, цивилизационный полюс, политический полюс и экономический полюс), не превосходящих и не распространяющих своё влияние друг на друга.





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